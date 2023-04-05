Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я просто разберу его». Хэйни дал категоричный прогноз на бой с Ломаченко

«Я просто разберу его». Хэйни дал категоричный прогноз на бой с Ломаченко
Комментарии

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг), американец Дэвин Хэйни считает, что сможет удивить поклонников бокса в бою с украинцем Василием Ломаченко. Поединок состоится 21 мая в Лас-Вегасе (США).

«Сейчас Ломаченко будет тяжелее, потому что я стал намного лучше за последние годы, сильнее и опытнее. Я понимаю, он серьёзный соперник и хорошо подготовится к бою, но я буду лучше. Чем лучше соперник, тем лучше я выступаю, и я докажу это.

Я покажу разнообразие навыков, отличную дисциплину, отличное мышление – вещи, благодаря которым он доминировал над парнями. А я буду лучше него. Я сделаю всё для победы, буду искусней. И я покажу то, что от меня ещё не видели, и просто разберу на части левшу», – приводит слова Хэйни Sky Sports.

Материалы по теме
Ломаченко: я не проиграл ни одного боя в профессиональном боксе
Материалы по теме
«Я непобеждённый, если вы понимаете бокс». Зачем Ломаченко обманывает сам себя?
«Я непобеждённый, если вы понимаете бокс». Зачем Ломаченко обманывает сам себя?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023