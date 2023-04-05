Промоутер Дюбуа сказал, когда состоится бой с Усиком

Фрэнк Уоррен, промоутер британского претендента в супертяжёлом весе Даниэля Дюбуа, высказался о сроках организации поединка с чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком.

«Даниэль перенёс операцию в начале января, но ему уже можно тренироваться. Очевидно, он не выступит завтра или в следующем месяце, потому что ему нужно привести себя в порядок. Однако он будет готов к концу июня или июлю», – сказал Уоррен в интервью Queensberry Promotions.

Даниэлю Дюбуа 25 лет. Британец дебютировал на профессиональном ринге в апреле 2017 года. Единственное поражение он потерпел в ноябре 2020-го, уступив техническим нокаутом в десятом раунде олимпийцу соотечественнику Джо Джойсу.

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