Райан Гарсия: победитель моего боя с Джервонтой Дэвисом станет новым лицом бокса
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Звёздный американский легковес Райан Гарсия (23-0, 19 KO), готовящийся в конце апреля бросить вызов чемпиону мира в трёх весовых категориях и соотечественнику Джервонте Дэвису (28-0, 26 KO), считает, что победитель их поединка станет одной из крупнейших звёзд индустрии.
«Я здесь, чтобы побеждать, и я обещаю показать мужество и решимость, которых ещё не видели. Дэвису нравится встречаться с парнями без удара, но я не такой. Когда я попадаю хуком слева, вы оказываетесь на полу. И засыпаете.
Не стану лгать, Дэвис готов к бою. Он хочет заявить о себе. И непохоже на то, что он боится. Кто бы ни победил в этом бою, он станет новым лицом бокса, и я искренне верю в это. Я побью его и нокаутирую», – сказал Гарсия на пресс-конференции.
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