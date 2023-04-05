Член Зала славы UFC дал совет Адесанье перед реваншем с Перейрой

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе, а ныне член Зала славы голландец Бас Руттен высказался об ожидаемом титульном реванше в среднем весе (до 84 кг) между бразильцем Алексом Перейрой и новозеландцем Исраэлем Адесаньей. Бой состоится 8 апреля на турнире UFC 287 в Майами (США).
«На месте Адесаньи я бы не стал нацеливаться на нокаут, зачем? Если это произойдёт, то так тому и быть. С таким соперником, как Перейра, вы должны внимательно начинать и заканчивать атаки. Каждый раз на выходе из клинча Перейра выбрасывал левый хук и промахивался вначале, но я подумал тогда, что, если он попадёт, бою конец. Его хук невероятно тяжёл, прямой удар также хорош.
Итак, Адесанье нужно постоянно рвать дистанцию. Возможно, Адесанья победит решением, а если что-то и произойдёт, то произойдёт. Не нужно зацикливаться на нокауте», – приводит слова Руттена Submission Radio.
- 5 апреля 2023
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