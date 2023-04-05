Пётр Ян показал фото с реабилитации после поражения от Двалишвили
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян сообщил о прохождении реабилитации после своего последнего выступления против грузина Мераба Двалишвили.
«Реабилитация полным ходом», – написал боец в социальных сетях, опубликовав фото из медицинского центра.
Фото: из личного архива Петра Яна
Напомним, поединок Яна и Двалишвили состоялся 11 марта и возглавит турнир UFC Fight Night 221. Двалишвили одержал победу единогласным судейским решением, нанеся россиянину третье поражение подряд. До этого Ян также по очкам уступил американцам Алджамейну Стерлингу и Шону О’Мэлли.
Ранее в интервью российский промоутер Камил Гаджиев назвал идеального соперника для Петра Яна.
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