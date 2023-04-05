Адесанья: для меня реванш с Перейрой — это момент Эминема в фильме «8 миля»

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья высказался о важности предстоящего реванша с бразильцем Алексом Перейрой. Бой состоится 8 апреля в Майами (США).
«Я дважды проиграл ему в кикбоксинге и один раз в MMA. Итак, это три. И это мой последний шанс, как в фильме. Это мой момент Эминема в фильме «8 миля». Это твой единственный шанс, не упусти возможность «взорвать», такая возможность выпадает раз в жизни и так далее… (приводит текст песни Eminem – Lose Yourself. – Прим. «Чемпионата»). Нет ничего важнее для меня.
Я знаю, мой план на бой сработает на меня. Я знаю, как победить этого парня. Я побеждаю его каждый раз, когда встречаюсь с ним, но затем в игру вступает его особенность восстанавливаться и давить на газ. И я должен найти способ убрать его», – сказал Адесанья на пресс-конференции.
- 5 апреля 2023
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