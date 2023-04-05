Усик рассказал, как дал Фьюри прозвище Пузо

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал, как появилось прозвище Пузо, которое он дал действующему обладателю титула WBC британцу Тайсону Фьюри.

«Послушайте, я давно его называл Пузико, ласково, чтобы он не обижался. Не помню… Кажется, я ещё не боксировал с Энтони Джошуа. Я стоял на первом месте в рейтинге WBO, а он написал, что я средневес, кролик… Он давно уже так говорит.

И я ответил: «Пузо, не плачь». Так и пошло с того момента. А потом, когда он попросил разделить гонорар 70 на 30 в его пользу, появилось прозвище Жадное пузо», – сказал Усик в интервью YouTube-каналу «Киевский спорт».

Ранее Усик прокомментировал срыв поединка с Фьюри.

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