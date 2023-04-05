Усик рассказал, как дал Фьюри прозвище Пузо

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал, как появилось прозвище Пузо, которое он дал действующему обладателю титула WBC британцу Тайсону Фьюри.
«Послушайте, я давно его называл Пузико, ласково, чтобы он не обижался. Не помню… Кажется, я ещё не боксировал с Энтони Джошуа. Я стоял на первом месте в рейтинге WBO, а он написал, что я средневес, кролик… Он давно уже так говорит.
И я ответил: «Пузо, не плачь». Так и пошло с того момента. А потом, когда он попросил разделить гонорар 70 на 30 в его пользу, появилось прозвище Жадное пузо», – сказал Усик в интервью YouTube-каналу «Киевский спорт».
Ранее Усик прокомментировал срыв поединка с Фьюри.
«Пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий». Усик обратился к Фьюри
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