Ирина Алексеева: приеду и разберусь с судьями в UFC. Скажу им: «Обоснуйте!»

Российский боец смешанного стиля Ирина Алексеева высказалась о возможной предвзятости судей в UFC.

«Я не знаю, связано это с россиянами или нет. Надо уже у судей спросить. Приеду и разберусь с судьями. Скажу им: «Обоснуйте!» Мне кажется, что всякое может быть. В голову человеку не залезешь. Но это даёт огромный стимул, что нужно выходить и убивать. Даже если и доводишь до судейского решения, чтобы всё было в одну калитку», — сказала Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Алексеева проведёт дебютный поединок в UFC на турнире UFC Fight Night 223, который состоится 30 апреля в Лас-Вегасе (США). Соперницей россиянки станет 34-летняя представительница Швейцарии Штефани Эггер (7-3), для которой предстоящее выступление станет уже шестым в сильнейшей организации мира.