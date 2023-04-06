Ирина Алексеева: приеду и разберусь с судьями в UFC. Скажу им: «Обоснуйте!»

Российский боец смешанного стиля Ирина Алексеева высказалась о возможной предвзятости судей в UFC.
«Я не знаю, связано это с россиянами или нет. Надо уже у судей спросить. Приеду и разберусь с судьями. Скажу им: «Обоснуйте!» Мне кажется, что всякое может быть. В голову человеку не залезешь. Но это даёт огромный стимул, что нужно выходить и убивать. Даже если и доводишь до судейского решения, чтобы всё было в одну калитку», — сказала Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Алексеева проведёт дебютный поединок в UFC на турнире UFC Fight Night 223, который состоится 30 апреля в Лас-Вегасе (США). Соперницей россиянки станет 34-летняя представительница Швейцарии Штефани Эггер (7-3), для которой предстоящее выступление станет уже шестым в сильнейшей организации мира.
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