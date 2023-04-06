Алексеева — о хейте фанатов: хуже чем я сама себя критикую, никто не сможет

Российский боец смешанного стиля Ирина Алексеева, готовящаяся в конце апреля дебютировать в UFC, высказалась о критике поклонников MMA.
«Планирую оставаться собой. Чтобы не было такого, чтобы говорили: «Вот, она в жизни одна, а в социальных сетях – другая». А я хочу везде быть одинаковой. Кому я нравлюсь, тому нравлюсь, кому не нравлюсь, тому не нравлюсь. Я не бегу за тем, чтобы нравиться людям, чтобы все обо мне только хорошо говорили. Мне это не нужно.
Я знаю, какой бы ты хороший ни был, всегда найдётся человек, который скажет плохо. Поэтому я нормально отношусь к критике. Я сама себя очень сильно ругаю, критикую. И когда меня ругают и критикуют люди, мне всё равно. Самый большой перфекционист я сама. И это мой бич. Хуже чем я сама себя критикую, никто не сможет», – сказала Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
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