Даррен Тилл назвал самого опасного соперника для Чимаева в полусреднем весе UFC
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Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Даррен Тилл назвал, по его мнению, самого опасного соперника в дивизионе для шведского проспекта Хамзата Чимаева (12-0).
«Если бы мне пришлось назвать тяжелейший бой в полусреднем весе… Я бы сказал, что это будет Леон [Эдвардс]. Мне бы хотелось, чтобы Хамзат провёл ещё один поединок, прежде чем встречаться с Леоном», – сказал Тилл в интервью YouTube-каналу Chamatkar Sandhu.
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре на турнире UFC 279, Чимаев победил в первом раунде американца Кевина Холланда. Эдвардс в марте провёл дебютную защиту чемпионского титула, одолев судейским решением нигерийца Камару Усмана.
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