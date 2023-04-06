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Двалишвили ответил Мокаеву, попросившему не представлять его бойцом из России

Двалишвили ответил Мокаеву, попросившему не представлять его бойцом из России
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Первый номер рейтинга легчайшего веса (до 61 кг) UFC, грузинский боец Мераб Двалишвили отреагировал на высказывание британского проспекта организации Мухаммеда Мокаева.

Напомним, ранее Мокаев раскритиковал редакторов трансляции турнира UFC 286, в рамках которого он провёл поединок. Во время выхода британца в клетку его представили как уроженца Буйнакска (Республика Дагестан, Россия), на что он отреагировал негативно.

«Уважение», – написал Двалишвили в социальных сетях.

Мохаммеду Мокаеву 22 года. Боец дебютировал в сильнейшей организации мира в марте 2022 года и провёл четыре поединка, во всех одержав победы.

Ранее Мокаев бросил вызов бывшему претенденту на титул UFC Алексу Пересу.

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