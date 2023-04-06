Двалишвили ответил Мокаеву, попросившему не представлять его бойцом из России

Первый номер рейтинга легчайшего веса (до 61 кг) UFC, грузинский боец Мераб Двалишвили отреагировал на высказывание британского проспекта организации Мухаммеда Мокаева.

Напомним, ранее Мокаев раскритиковал редакторов трансляции турнира UFC 286, в рамках которого он провёл поединок. Во время выхода британца в клетку его представили как уроженца Буйнакска (Республика Дагестан, Россия), на что он отреагировал негативно.

«Уважение», – написал Двалишвили в социальных сетях.

Мохаммеду Мокаеву 22 года. Боец дебютировал в сильнейшей организации мира в марте 2022 года и провёл четыре поединка, во всех одержав победы.

Ранее Мокаев бросил вызов бывшему претенденту на титул UFC Алексу Пересу.

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