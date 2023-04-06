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Ломаченко: мне нравится Хэйни, но его нельзя сравнивать с Мейвезером

Ломаченко: мне нравится Хэйни, но его нельзя сравнивать с Мейвезером
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Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 KO) поделился ожиданиями от боя с абсолютным чемпионом в лёгком весе Дэвином Хэйни (29-0, 15 КО).

«Мне нравится Хэйни, очень понравился его второй бой с Джорджем Камбососом. Видно, что теперь Дэвин заматерел, поднабрался опыта в больших боях. Я уважаю его стиль. Мне он нравится. Это умный боец и сильный. Понимаю, что меня ожидает очень тяжёлый бой. Знаю, что мой опыт пригодится. Мы оба бойцы элитного уровня.

Так что наше очное противостояние — очень важное и интересное для бокса. Если честно, я не знаю, похож Хэйни на своего соотечественника Флойда Мейвезера или нет. Не знаю, можно ли его сравнивать с Флойдом. Как по мне, нельзя. Но, полагаю, кто-то другой может считать иначе», — цитирует Ломаченко vRINGE.

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