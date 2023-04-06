Стивенсон: думаю, Хэйни просто убьёт Ломаченко
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Бывший обладатель титулов в двух весовых категориях и призёр Олимпийских игр, непобеждённый американский легковес Шакур Стивенсон высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона мира между соотечественником Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO) и украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO).
«Дэвин слишком большой для Василия. Нет, не поймите меня превратно. Ломаченко крутой. Этот мужик умеет драться. Но просто Дэвин — он намного крупнее остальных бойцов дивизиона.
Он сделает лимит на взвешивании, а затем наберёт где-то до 68 или даже 72 килограмма веса. При этом Ломаченко в день боя будет весить до 63 килограммов. Так что по большому счёту это не совсем честный бой. Думаю, Хэйни просто убьёт Ломаченко», — цитирует Стивенсона vRINGE.
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