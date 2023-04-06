Дмитрий Кудряшов проведёт бой за пояс чемпиона Pravda в супертяжёлом весе

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), 36-летний Дмитрий Кудряшов проведёт поединок с американцем Сэмом Шьюмейкером за звание чемпиона промоушена Pravda в супертяжёлом весе.

Поединок состоится во Владикавказе во Дворце спорта «Манеж» им Б.Х. Кулаева в 19:00 мск.

В своём последнем бою Кудряшов в соглавном событии боксёрского вечера от лиги Hardcore, который прошёл 24 сентября на «ЦСКА-Арене», встретился с 30-летним Сосланом Асбаровым. В этом поединке 36-летний боксёр потерпел поражение.

Сэм Шьюмейкер ранее выступал в промоушене Bare Knuckle FC на голых кулаках. До этого он дрался и в профессиональном боксе, но после пяти побед и одного поражения ушёл с ринга.