Битва Молотов! Кудряшов против Шьюмейкера. Pravda Boxing во Владикавказе!

Поединок Дмитрия Кудряшова против американца Сэма Шьюмейкера возглавит турнир Pravda Boxing во Владикавказе. Он состоится 27 апреля.
«Мы готовим во Владикавказе большой турнир, который возглавит противостояние двух Молотов — Дмитрия Кудряшова и Сэма Шьюмейкера. Уверен, что даже ощущение ожидания этого поединка никого не оставит равнодушным. Кудряшов — один из самых популярных российских боксёров, который неоднократно доказывал свой высокий класс. Шьюмейкер — не только серьёзный спортсмен, но и яркий персонаж, способный показать шоу. В любом случае это супертяжёлый вес, а у обоих соперников есть нокаутирующий удар, который может в один момент решить исход поединка», — отметил президент Pravda Boxing Хетаг Цопанов.
«Я слышал, что Сэм — крутой парень. Но пугать ему меня не надо, я сам не из столиц, знаю всё это. Все мои недуги прошли, сейчас я активно готовлюсь с тренером Андреем Ивичуком. Придёт день боя, ударю Сэма не только молотом, но и кулаками. Может его и называют «Сельским молотом», но он не знает, что такое настоящая Русская Кувалда!» — заявил Кудряшов.
«Дмитрию Кудряшову надо быть осторожнее, ведь я тоже Молот. Я готов к поездке в Россию, понимаю, что нас ждёт отличный поединок. И я не считаю, что в этом бою есть однозначный фаворит», — отметил Шьюмейкер.
Это уже второе выступление Кудряшова под эгидой Pravda Boxing, в июне прошлого года он в первом раунде нокаутировал Вагаба Вагабова. Всего на счету спортсмена 25 побед (24 нокаутом) и шесть поражений. В 2022 году спортсмен также потянул поезд весом 300 тонн.
Профессиональный боксёрский рекорд Шьюмейкера — пять побед при одном поражении. В его активе — несколько поединков за чемпионский титул в супертяжёлом весе организации боёв на голых кулаках Bare Knuckle FC.
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