Экс-чемпион UFC Адесанья: я мог подписать контракт с российской лигой ACA

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья заявил, что мог подписать контракт с российской лигой Absolute Championship Akhmat (АСА).

«Да, я мог оказаться в ACA. Я должен был подраться на одном из их шоу в 2016 или 2017 году. Но я не помню, что именно случилось. Это жизнь. Я сказал «да», к тому же на тот момент это были неплохие деньги. Но у меня всё равно были поединки с россиянами на моём пути на вершину.

Тяжело запомнить все имена. У меня больше ста боёв в профессиональном спорте. Поэтому легко можно потеряться в этом. Но лица я помню. И все эти бои закончились в мою пользу. Я помню сами бои, как они проходили. Это крепкие парни, с ними было нелегко», – цитирует Адесанью «Матч ТВ».