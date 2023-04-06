Экс-чемпион UFC Адесанья: я мог подписать контракт с российской лигой ACA
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья заявил, что мог подписать контракт с российской лигой Absolute Championship Akhmat (АСА).
«Да, я мог оказаться в ACA. Я должен был подраться на одном из их шоу в 2016 или 2017 году. Но я не помню, что именно случилось. Это жизнь. Я сказал «да», к тому же на тот момент это были неплохие деньги. Но у меня всё равно были поединки с россиянами на моём пути на вершину.
Тяжело запомнить все имена. У меня больше ста боёв в профессиональном спорте. Поэтому легко можно потеряться в этом. Но лица я помню. И все эти бои закончились в мою пользу. Я помню сами бои, как они проходили. Это крепкие парни, с ними было нелегко», – цитирует Адесанью «Матч ТВ».
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