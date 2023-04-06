Чемпион WBC рассказал, как сменил прозвище из-за Майка Тайсона
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Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), американец Дэвид Бенавидес (27-0, 23 KO), владеющий временным титулом WBC, решил сменить прозвище. Раньше его называли «Красный флаг», теперь его псевдоним — «Мексиканский монстр».
«Есть только одна причина, почему я взял себе это прозвище. Всё из-за Майка Тайсона. Знаете, если Легенда даёт вам боевое прозвище, то единственная умная вещь, которую вы можете сделать — это принять его.
Тем более если речь идёт о такой Легенде, как Майк Тайсон. Ну и ещё один момент — это реакция болельщиков. Им понравилось это прозвище, они его сразу же подхватили», — приводит слова Бенавидеса vRINGe.
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