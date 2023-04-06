Глава PFL рассказал, как проходят переговоры с Фрэнсисом Нганну

Президент PFL Рэй Сефо поделился подробностями хода переговоров с франко-камерунским бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну, который в январе этого года покинул промоушен UFC.

«Всё верно, у нас было несколько встреч с Фрэнсисом, и переговоры с ним всё ещё продолжаются. Очевидно, есть несколько других вещей, которыми он также хочет заниматься. Я имею в виду бокс. Но он знает нашу позицию по этому вопросу, так что всё выглядит позитивно.

Честно говоря, я бы с удовольствием заключил с ним контракт уже в этом сезоне. Но, опять же, он боец с оплатой за просмотры, так что многое зависит от него. И всё-таки я был бы рад, если бы он присоединился к нам уже в этом сезоне», — сказал Сефо на канале MMA Junkie в YouTube.

Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов: