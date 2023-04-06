Мокаев: хочу отдать долг Великобритании. Стану чемпионом UFC и заберу детей с улиц

Боец наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммад Мокаев (10-0) признался, что хочет сделать что-то полезное для Великобритании, где он проживает с детства.
«Я хочу отдать долг этой стране [Великобритании], я хочу вернуть что-то молодому поколению, мотивировать их. Сейчас я вижу много детей на улицах. Как только я стану чемпионом UFC, хочу открыть собственный спортзал и забрать детей с улиц», — сказал Мокаев в эфире BBC Radio 5 Live.
В последнем поединке, состоявшемся на турнире UFC 286, Мокаев встречался с бразильцем Жафелом Фильо и выиграл удушающим приёмом в третьем раунде. При этом боец был близок к поражению, так как Фильо провёл болевой приём Мокаеву на ногу. Однако Мухаммад не сдался, хотя получил травму. Мокаев остаётся непобеждённым бойцом смешанных единоборств. Сейчас у него десять побед в десяти поединках в ММА.
Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева:
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