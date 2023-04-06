Самый молодой боец в истории UFC отреагировал на попадание в основной кард UFC 287

Самый молодой боец в истории UFC Рауль Росас-младший высказался о предстоящем поединке с представителем США Кристианом Родригесом. Бойцы сразятся на UFC 872 в ночь с 8 на 9 апреля мск.

«Он хороший боец. Но я нахожусь на несколько уровней выше. В субботу вечером я это покажу. Мои мысли об этом бое. Это идеальный поединок, потому что, если не ошибаюсь, он тоже считается проспектом. Это именно тот бой, который мне был нужен, так что я смогу показать, что я на уровень выше этих потенциальных конкурентов и готов сражаться в топ-15.

Думаю, я смогу выиграть этот бой. А вообще в этом году я хотел бы провести ещё три поединка. Можно было бы и больше, но не менее четырёх раз. Может быть, после этого боя, а потом ещё двух я смогу начать драться в топ-15», — приводит слова Росаса-младшего MMAJunkie.