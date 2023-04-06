Дмитрий Бивол удостоен звания «Заслуженный мастер спорта России»

Непобеждённый российский боксёр, чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO) удостоен звания «Заслуженный мастер спорта России». Нагрудный знак и удостоверение ему вручил в Смольном губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
«Это звание – высокая оценка вашего труда, воли к победе, упорных тренировок и блестящих поединков на ринге. Уверен, что впереди у вас — новые победы», — приводит слова Беглова официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга.
Фото: gov.spb.ru
Бивол является выпускником Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта.
В последнем бою Дмитрий встречался с мексиканцем Хильберто Рамиресом, который до этого поединка также не проигрывал. Противостояние проходило 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) в ходе вечера бокса, который был организован промоутерской компанией Matchroom Boxing. Бивол победил единогласным решением судей.
Дмитрий Бивол показал, что такое лёгкая тренировка:
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