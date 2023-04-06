Адесанья — Перейра: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

В ночь с 8 на 9 апреля мск в Майами (штат Флорида, США) состоится турнир UFC 287, в главном поединке которого встретятся представитель Новой Зеланди Исраэль Адесанья и боец из Бразилии Алекс Перейра, выступающие в среднем весе. Бой будет носить статус титульного.

Начало бойцовского вечера запланировано на 1:00 по московскому времени. Основной кард стартует примерно в 5:00 мск. Прямую трансляцию всего турнира будет вести платформа UFC Fight Pass. Кроме того, следить за ходом бойцовского вечера можно будет на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». «Чемпионат» также будет вести онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.

Предстоящий бой для Адесаньи и Перейры будет реваншем. В их первом поединке, который состоялся на турнире UFC 281 в ноябре прошлого года, техническим нокаутом в пятом раунде победил Алекс, став, таким образом, новым чемпионом промоушена в среднем весе.

Алекс Перейра готовится к титульному поединку: