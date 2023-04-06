Волкановски и Уиттакер предстали в образе легенд реслинга после слияния WWE и UFC

Австралийские бойцы смешанных единоборств Александр Волкановски (чемпион UFC в полулёгком весе) и Роберт Уиттакер (второй номер рейтинга в полусреднем дивизионе) во время передачи на FOX Sports Australia предстали в качестве звёзд реслинга Стива Остина (Ледяная глыба) и Халка Хогана.

«Брат, я хочу, чтобы ты слушал меня и слушал меня очень внимательно. Брат, когда я говорю, ты смотришь мне в глаза. Я уже в WWE», — сказал Уиттакер, нарядившийся Хоганом.

«Всё так. Потому что Ледяная глыба и Халк так сказали», — добавил Волкановски.

Напомним, 3 апреля стало известно, что компания Endeavour, которой принадлежит лига UFC, приобрела американский реслинг-промоушен WWE. В ходе сделки было подписано соглашение о создании глобальной спортивно-развлекательной компании стоимостью более $ 21 млрд, куда будет входить как UFC, так и WWE.

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