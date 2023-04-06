Гвоздик оценил вероятность организации боя Усик — Фьюри в будущем

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), украинский ветеран Александр Гвоздик (18-1, 14 KO) поделился мыслями о срыве поединка между соотечественником Александром Усиком и представителем Великобритании Тайсоном Фьюри. Их бой мог состояться в апреле, однако стороны так и не смогли договориться.
«Я думаю, мы всё-таки увидим этот бой. Возможно, в этот раз Фьюри и не готовился к бою. Так говорили в команде Усика. Конечно, они будут говорить плохо друг о друге. Но это же продаёт бой. Подогревает интерес к нему. То есть даже если поединка не будет сейчас, он может состояться в конце года. И, как мне кажется, интерес к нему будет ещё большим. Это уже всё делалось много раз. Мне кажется, Фьюри очень хорошо умеет продавать свои поединки. И сейчас, мне представляется, это такая же часть этого пиара. Возможно, я ошибаюсь. Но мне кажется, что этот бой состоится. И, возможно, даже лучше, если он пройдёт позже, чем если бы он состоялся сейчас», — сказал Гвоздик на канале ОДНІЄЮ ЛІВОЮ в YouTube.
Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий:
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