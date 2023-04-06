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Дана Уайт рассказал, будут ли UFC и WWE проводить перекрёстные бои

Дана Уайт рассказал, будут ли UFC и WWE проводить перекрёстные бои
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Президент UFC Дана Уайт заявил, что перекрёстных поединков между бойцами его лиги и спортсменами, выступающими в реслинг-промоушене WWE, не планируется.

«Разница между UFC и WWE заключается в том, что у WWE есть развлекательная ценность. У них есть эти парни, которые являются невероятными спортсменами. Они приходят туда и делают своё дело. Всем известно, что там всё развивается по сценарию. Когда вы смотрите бои на UFC, то понимаете, что там всё реально. Это наш слоган. В UFC нет заранее определённых исходов. Так что никаких кроссоверов не будет», — сказал Уайт на канале Associated Press в YouTube.

Напомним, 3 апреля стало известно, что компания Endeavour, которой принадлежит лига UFC, приобрела американский реслинг-промоушен WWE. В ходе сделки было подписано соглашение о создании глобальной спортивно-развлекательной компании стоимостью более $ 21 млрд, куда будет входить как UFC, так и WWE.

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