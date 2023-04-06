Бывший тренер Яна: Пётр зациклился на ударной технике, ему нужно съездить в Дагестан

Сергей Богдан, бывший тренер российского бойца смешанных единоборств Петра Яна по ударной технике, поделился мнением о его последних поединках.
«Я работал с Петром Яном два-три месяца перед боем с Кори Сэндхагеном. Ян приезжал в Сочи, там мы работали. Сам по себе Пётр – высококлассный спортсмен. Он бьющий, он машина, готовая ехать на длинные дистанции. Мне кажется, ему нужно немного абстрагироваться, сделать перезагрузку в самом себе, по отношению к своей работе. Нужно подобрать ту команду, которая будет направлять его на победу. В Tiger Ян работает с профессиональным боксёром Джоном Хатчинсоном, но это не кикбоксёр. Думаю, Петру Яну обязательно нужно съездить в Дагестан. Или нужно, чтобы Дагестан приехал к нему: привести тренеров, спарринг-партнёров. Петр зациклился на ударной технике, а в последнем бою мы видели, что это не прокатило», – приводит слова Богдана MMA.Metaratings.ru.
Напомним, Ян потерпел поражения в трёх последних боях: неудачная серия началась после проигрыша американцу Алджамейну Стерлингу. После Пётр проиграл ещё одному представителю США Шону О’Мэлли. В марте Ян уступил грузину Мерабу Двалишвили.
Сыновья встречают Петра Яна в аэропорту:
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