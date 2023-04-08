Исраэль Адесанья — Алекс Перейра: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 8 на 9 апреля мск на Miami-Dade Arena в Майами (Флорида, США) состоится номерной турнир UFC 287, в главном событии которого встретятся боец из Новой Зеландии Исраэль Адесанья и представитель Бразилии Алекс Перейра, выступающие в средней весовой категории. Поединок будет носить статус титульного.
Начало бойцовского вечера запланировано на 1:00 по московскому времени. Основной кард стартует приблизительно в 5:00 мск. Прямую трансляцию всего спортивного мероприятия будет вести платформа UFC Fight Pass. Кроме того, посмотреть бойцовский вечер можно будет на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». «Чемпионат» также проведёт онлайн-трансляцию турнира.
Для Адесаньи и Перейры этот бой будет реваншем. В их первом поединке, состоявшемся на UFC 281 в ноябре прошлого года, техническим нокаутом в пятом раунде победил бразилец, став новым чемпионом промоушена в среднем весе.
Алекс Перейра готовится к титульному поединку:
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