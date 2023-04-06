Экс-чемпион UFC Адесанья: у меня есть телохранители

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья заявил, что у него самого есть телохранители.

«Да, у меня были телохранители. Даже сейчас есть. Охрана появилась не сразу. Но, учитывая, какая у меня сейчас жизнь, учитывая моё положение, мне нужна достойная охрана. Чтобы эти люди следовали за мной. Не столько для защиты меня, сколько для защиты всех остальных. Особенно это касается неадекватных фанатов.

Мне нравится всё это, нравится такая жизнь. Но у некоторых людей недостаточно воспитания, нет уважения к другим. Им плевать на твоё личное пространство, на личные границы. Личная охрана нужна для того, чтобы я не дай бог не появился в роликах на TMZ», — приводит слова Адесаньи «Матч ТВ».