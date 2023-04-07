Хэйни: не надо говорить, что Ломаченко старый

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Дэвин Хэйни высказался о поединке за звание абсолютного чемпиона мира с украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO). Напомним, бой Хэйни – Ломаченко должен состояться 20 мая в Лас-Вегасе (США).
«Теренс Кроуфорд старше, чем Ломаченко, но разве он старый? Нет. Никто не говорит, что он старый, так что не нужно рассказывать, что он не в форме. Потому что сейчас он вдруг состарился за одну ночь. Когда я одержу победу, я хочу чтобы мир отдал мне должное», — цитирует Хэйни vRINGE.
Напомним, Дэвин Хэйни свой последний поединок провёл в октябре прошлого года, выиграв у австралийца Джорджа Камбососа единогласным решением судей. Василий Ломаченко также в октябре 2022 года провёл свой последний поединок и выиграл у Джэмейна Ортиса единогласным решением судей.
Все рекорды украинского боксёра Василия Ломаченко:
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