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Ахмадалиев: в бою с Тапалесом поставлю на кон все свои титулы

Ахмадалиев: в бою с Тапалесом поставлю на кон все свои титулы
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Чемпион мира в супертяжёлом весе Муроджон Ахмадалиев (11-0, 8 КО) поставил на кон свои титулы в поединке с Марлоном Тапалесом (36-3, 19 КО). Их встреча состоится в субботу. Место проведения боя — Сан-Антонио (США).

«Прямо сейчас у меня два титула, и мой план состоит в том, чтобы защитить эти достижения в бою. Это будет равный поединок. Тапалесу придётся объединиться со мной, потому что я хочу забрать все титулы. Я готов к этому бою. Для меня это ещё одна возможность продемонстрировать свои навыки и талант.

Я усердно работал, чтобы достичь того, что у меня есть. Я горжусь тем, что обладаю этими титулами, и я буду драться, чтобы защитить их. Моя победа над Хосе Романом — самая большая в моей карьере, теперь я готов поставить их на кон все и защищаться», — цитирует Ахмадалиева Fightnews.

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