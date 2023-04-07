Австралиец Боммбер: хочу сразиться с Никитой Цзю. Я знаю, что лучше него
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Австралиец Бенджамин Боммбер (5-0, 4 КО) из зала Флойда Мейвезера в Лас-Вегасе заявил, что хочет сойтись в ринге с Никитой Цзю (5-0, 4 КО).
«Почему нет? Он может ударить, и все это знают. Но я не думаю, что у него есть что-то ещё. Никакого неуважения к его предыдущим соперникам, но они особо не оказывали ему сопротивления, никто из них не стал настоящей проверкой для Никиты.
Почему я настолько уверен, что совладаю с ним? Потому что я знаю, что лучше него. Я смотрю на то, что он умеет, смотрю на свои умения, и не вижу ничего, что он делал бы лучше меня. Конечно, у него есть имя, и поэтому публика следит за ним. Так что когда я его побью, моё имя тоже станет известным», — цитирует Боммбера vRINGE.
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