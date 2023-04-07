Дебош Александра Емельяненко в аэропорту не скажется на его ближайшем бое

Дебош в аэропорту Екатеринбурга с участием российского бойца Александра Емельяненко не скажется на его подготовке к следующему бою, сообщил представитель команды бойца.

«Происшествие никак не скажется на следующем поединке Емельяненко. Он будет готовиться к нему, как и планировалось», — приводит слова представителя команды спортсмена ТАСС.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко задержал вылет рейса из Екатеринбурга в Москву. Как сообщила блогер Анна Данилова, охранники заметили, что Емельяненко справил нужду в переходе из зала ожидания. На замечание охранника Александр никак не отреагировал, за исключением грубой фразы в его адрес, после чего отправился в автобус. На место были вызваны сотрудники полиции. В результате разбирательств с рейса Емельяненко не сняли. Штраф он также не получил.

Позднее менеджер Емельяненко подтвердил информацию.