Дебош Александра Емельяненко в аэропорту не скажется на его ближайшем бое

Дебош в аэропорту Екатеринбурга с участием российского бойца Александра Емельяненко не скажется на его подготовке к следующему бою, сообщил представитель команды бойца.
«Происшествие никак не скажется на следующем поединке Емельяненко. Он будет готовиться к нему, как и планировалось», — приводит слова представителя команды спортсмена ТАСС.
Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко задержал вылет рейса из Екатеринбурга в Москву. Как сообщила блогер Анна Данилова, охранники заметили, что Емельяненко справил нужду в переходе из зала ожидания. На замечание охранника Александр никак не отреагировал, за исключением грубой фразы в его адрес, после чего отправился в автобус. На место были вызваны сотрудники полиции. В результате разбирательств с рейса Емельяненко не сняли. Штраф он также не получил.
Позднее менеджер Емельяненко подтвердил информацию.
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