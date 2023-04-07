«Он только бегает от всех». Перейра не заинтересован в поединке с Чимаевым

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра, похоже, не заинтересован в поединке со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.
«Кого бы в UFC ни выставили против меня после этого боя, я буду готов. Говоря о Пауло Косте и Роберте Уиттакере — я уважаю их. Я не вижу, чтобы они говорили обо мне гадости, хотели себя прорекламировать. Чимаев бегал от всех. Я не такой потерянный, как Чимаев. Я даже не буду говорить о нём», — приводит слова Перейры BJ Penn.
Напомним, в ночь с 8 на 9 апреля мск Перейра проведёт поединок с представителем Новой Зеландии Исраэлем Адесаньей. Бой состоится на турнире UFC 287 и будет главным событием спортивного мероприятия.
Соперник Чимаева на данный момент не определён. Ранее Хамзат заявлял, что хотел бы попробовать свои силы в среднем весе.
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