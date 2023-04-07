Адесанья обратился к Антидопинговому агентству США с призывом перед боем на UFC 287

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, призвав Антидопинговое агентство США (USADA) тщательнее контролировать бойцов.
«USADA, следите за нами с того момента, как мы сойдём с весов, и до выхода на арену в субботу. Попросите ваших людей сменяться, чтобы исключить возможные лазейки», — написал Исраэль.
Напомним, в ночь с 8 на 9 апреля мск Адесанья проведёт поединок с представителем Бразилии Алексом Перейрой, являющимся чемпионом промоушена в среднем весе. Для них этот бой будет реваншем. В их первом поединке, состоявшемся на UFC 281 в ноябре прошлого года, техническим нокаутом в пятом раунде победил бразилец, став новым чемпионом промоушена в среднем весе.
Алекс Перейра готовится к титульному поединку:
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