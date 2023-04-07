Стал известен потенциальный соперник Тима Цзю. Бой может пройти в Великобритании
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Промоутер Бен Шалом рассказал, что в настоящий момент ведёт переговоры с менеджером австралийского боксёра с русскими корнями Тимофея Цзю Мэттом Роузом. Стороны обсуждают возможность организации поединка между Тимофеем и британцем Лиамом Смитом. Бой может состояться в Великобритании в этом году.
Напомним, в последнем бою Цзю встречался с бывшим чемпионом мира американцем Тони Харрисоном (29-3-1, 21 KO). Поединок продлился девять раундов и завершился победой Тимофея техническим нокаутом. В конце января Тимофей должен был сразиться с американцем Джермеллом Чарло, но бой был перенесён на неопределённый срок из-за травмы Чарло.
Чем отличаются друг от друга Тимофей Цзю и Никита Цзю?
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