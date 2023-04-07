Каргинов и Силва сделали вес перед ACA 155, все результаты взвешивания

Россиянин Махарбек Каргинов и бразилец Джосиел Силва успешно сделали вес перед ACA 155 в Минске. Россиянин показал на весах 61,65 кг, Силва — 61,7. 8 апреля в бою между ними определится второй полуфиналист Гран-при в легчайшей весовой категории. «Восьмёрка» в этом дивизионе стартовала на ACA 154 в Краснодаре. Олег Борисов первым вышел в полуфинал после победы над Рустамом Керимовым.

На турнире в Минске выступят сразу бойцы из 12 стран мира.

Результаты взвешивания АСА 155:

Махарбек Каргинов (61,65 кг) vs Джосиел Силва (61,7 кг)

Михаил Долгов (84,3 кг) vs Никола Дипчиков (84,25 кг)

Артём Дамковский (70,55 кг) vs Жакшилык Мирзабеков (70,75 кг)

Дави Рамос (70,6 кг) vs Аурел Пирте (70,8 кг)

Руслан Колодко (77,3 кг) vs Кристиан Бринзан (77,6 кг)

Владислав Мишкевич (70,8 кг) vs Витезслав Райнох (72,2 кг)*

Виктор Макаренко (70,8 кг) vs Бекболот Абдылда (70,65 кг)

Денис Магер (76,65кг) vs Йован Зделар (75,95кг)

Айк Казарян (61,7кг) vs Фахриддин Жуманазаров (64,85кг)

Горан Рельич (92,6кг)* vs Степан Горшечников (93 кг)*

Валерий Гритцутин (66,2 кг) vs Шахрам Хагхи (65,9 кг)

Александро Прайа (57,2кг) vs Дилдорбек Нурматов (57,1кг)

* Витезслав Райнох не уложился в рамки весовой категории и будет лишён части гонорара в соответствии с регламентом, установленным лигой АСА.

Фахриддин Жуманазаров провалил взвешивание более чем на три килограмма, поединок отменён.