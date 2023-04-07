«Я пёс». Адесанья объяснил, почему пришёл на пресс-конференцию перед UFC 287 в ошейнике

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья рассказал, почему надел ошейник на пресс-конференцию перед турниром UFC 287, где ему предстоит поединок с бразильцем Алексом Перейрой.
«Я пёс. Это собачий ошейник, и меня вот-вот спустят с цепи. К чёрту пояс, я собираюсь оторвать ему голову. Я пёс на цепи, и скоро я сорвусь», — заявил Адесанья на пресс-конференции.
Стоит отметить, что это могла быть отсылка к фильму «Дэнни Цепной пёс», где главный герой по сюжету превращается в искусного бойца, когда с него снимают ошейник.
Исраэль Адесанья в ошейнике
В ноябре прошлого года Перейра и Адесанья встречались в октагоне на турнире UFC 281. Бразильский боец одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом промоушена в среднем весе.
Турнир UFC 287 состоится в Майами в ночь на 9 апреля.
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