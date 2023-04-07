Алекс Перейра оказался тяжелее Адесаньи перед UFC 287

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В ночь с 8 на 9 апреля в Майами, штат Флорида, пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 287, главным событием которого станет титульный бой-реванш в средней весовой категории между бразильским бойцом Алексом Перейрой и экс-чемпионом дивизиона Исраэлем Адесаньей.

Сегодня состоялась официальная процедура взвешивания бойцов. Алекс Перейра и Исраэль Адесанья уложились в лимит среднего дивизиона.

Вес Алекса Перейры составил 83,9 килограмма, вес Адесаньи — 83,7 килограмма.

Взвешивание Алекса Перейры

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть в телеграм-канале UFC Russia

Взвешивание Исраэля Адесаньи

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть в телеграм-канале UFC Russia

Это второй бой между Перейрой и Адесаньей в рамках UFC. В первом поединке, который состоялся в ноябре прошлого года, Алекс Перейра одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде и завоевал титул чемпиона промоушена в среднем весе.