Алекс Перейра оказался тяжелее Адесаньи перед UFC 287

В ночь с 8 на 9 апреля в Майами, штат Флорида, пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 287, главным событием которого станет титульный бой-реванш в средней весовой категории между бразильским бойцом Алексом Перейрой и экс-чемпионом дивизиона Исраэлем Адесаньей.
Сегодня состоялась официальная процедура взвешивания бойцов. Алекс Перейра и Исраэль Адесанья уложились в лимит среднего дивизиона.
Вес Алекса Перейры составил 83,9 килограмма, вес Адесаньи — 83,7 килограмма.
Взвешивание Алекса Перейры
Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть в телеграм-канале UFC Russia
Взвешивание Исраэля Адесаньи
Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть в телеграм-канале UFC Russia
Это второй бой между Перейрой и Адесаньей в рамках UFC. В первом поединке, который состоялся в ноябре прошлого года, Алекс Перейра одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде и завоевал титул чемпиона промоушена в среднем весе.
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