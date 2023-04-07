«Просто бегай». Стрикленд дал совет Адесанье перед реваншем с Перейрой

Американский боец смешанных единоборств Шон Стрикленд, выступающий в средней весовой категории, дал совет экс-чемпиону UFC Исраэлю Адесанье перед титульным реваншем с Алексом Перейрой.
«Это будет очень тяжёлый бой. Просто бегай и танцуй, парень. Если Алекс тебя поймает, то всё закончится так же, как и в прошлый раз. Но если Исраэль будет бегать и прятаться от Перейры, то у него будет шанс выиграть. Мы с Исраэлем отличаемся, но я рекомендую ему сесть на велосипед и просто бегать. Не позволяй этому огромному ублюдку попасть», — цитирует Стрикленда Sportskeeda.
Поединок Алекса Перейры и Исраэля Адесаньи возглавит турнир UFC 287, который пройдёт в Майами в ночь на 9 апреля.
Стоит отметить, что в их предыдущем поединке Перейра нокаутировал Адесанью в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе.
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