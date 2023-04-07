Малыхин сообщил, что урегулировал вопрос с долгом Мерабу Двалишвили

Российский боец смешанных единоборств, чемпион ONE Championship в полутяжёлом весе Анатолий Малыхин сообщил, что решил вопрос с долгом Мерабу Двалишвили.
Ранее стало известно, что Малыхин проспорил Двалишвили $ 50 тысяч. Бойцы заключали пари на бой-реванш Петра Яна с Алджамейном Стерлингом.
«После боя Петра с Мерабом нашёлся третий человек, сразу скинули нормальные реквизиты, и дела пошли в гору — начались переводы, и я думаю, он доволен, что я спонсирую его подготовку к следующему бою. Небольшой туман над этой историей, но я жду встречи. Хоть он говорит, что плохо понимает русский язык, но я думаю, меня он поймёт.
Мы договаривались, что деньги буду переводить частями. Появился третий человек, это Лиана Джоджуа. Она написала, что Мераб меня плохо понимает, и мы с ними договорились, как всё будет идти. С её появлением дела пошли хорошо. Только задаюсь вопросом, почему этот человек не появился раньше? Потому что не так просто русскому человеку, живущему в Таиланде, перевести деньги в США в нынешнее время. Я никогда не терялся и не собираюсь — долг свой отдам», — сказал Малыхин в интервью YouTube-каналу Sport24.
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