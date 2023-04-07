На UFC 287 представят новые перчатки, которые помогут сократить число тычков в глаза

В ночь на 9 апреля в Майами пройдёт очередной турнир UFC 287, главным событием которого станет поединок Алекса Перейры и Исраэля Адесаньи за титул чемпиона в средней весовой категории.

На турнире будут представлены новые перчатки, разработанные организацией с целью снизить количество тычков в глаза во время поединков.

«Они мне нравятся. Со стороны не видно, но в них пальцы как бы опускаются вниз, так что тычков в глаза станет меньше. Мне нравится. Руки расслаблены, но пальцы не остаются в горизонтальном положении. Это гораздо лучше, так что мне нравятся перчатки», — сказал бразильский боец Гилберт Бёрнс в одном из эпизодов UFC Embedded.

Гилберт Бёрнс на турнире UFC 287 проведёт бой с Хорхе Масвидалем. Поединок станет соглавным событием соревнований.