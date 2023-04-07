Малыхин: полечу на следующий бой Петра Яна, чего бы мне это ни стоило

Российский боец смешанных единоборств, чемпион ONE Championship в полутяжёлом весе Анатолий Малыхин заявил, что планирует отправиться вместе с Петром Яном на его следующий бой.

«На следующий бой, чего бы мне это ни стоило, я полечу с Петром. Считаю, что что-то происходит в неделю боя. Тут я вижу, как он отдаётся, как бежит, как проводит спарринги. Он реально хорошо готовится, я вижу всё это. Если бы он не дорабатывал или не тренировался, то я бы ему об этом сказал. Может быть, в последние дни Яну не хватает поддержки какой-то, надо сесть и разобраться. До вылета из Таиланда он бывает в лучшей форме, а на бой выходит не таким, каким я вижу его здесь. Если он, конечно, не против, на следующий бой я буду с ним. Думаю, что помогу ему», — сказал Малыхин в интервью YouTube-каналу Sport24.

В последнем поединке Пётр Ян проиграл единогласным решением судей Мерабу Двалишвили.