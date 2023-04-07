«Ждём новостей от UFC». Хасбик провёл тренировку с Исламом Махачевым
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Известный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, провёл тренировку с российским бойцом смешанных единоборств, действующим чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.
Соответсвующее видео Махачев выложил на своей странице в социальных сетях.
«Начинаем подготовку, ждём новостей от UFC», — подписал пост боец.
Тренировка Хасбика с Исламом Махачевым
Напомним, у Хасбика есть долгосрочный контракт с UFC, согласно которому он участвует в медиа-активностях организации. Сделка также подразумевает посещение блогером турниров промоушена.
Ислам Махачев свой последний бой провёл в феврале на турнире UFC 284, где выиграл единогласным решением судей у Алекса Волкановски и защитил чемпионский титул.
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