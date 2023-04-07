«Ждём новостей от UFC». Хасбик провёл тренировку с Исламом Махачевым

Известный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, провёл тренировку с российским бойцом смешанных единоборств, действующим чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.

Соответсвующее видео Махачев выложил на своей странице в социальных сетях.

«Начинаем подготовку, ждём новостей от UFC», — подписал пост боец.

Тренировка Хасбика с Исламом Махачевым

Напомним, у Хасбика есть долгосрочный контракт с UFC, согласно которому он участвует в медиа-активностях организации. Сделка также подразумевает посещение блогером турниров промоушена.

Ислам Махачев свой последний бой провёл в феврале на турнире UFC 284, где выиграл единогласным решением судей у Алекса Волкановски и защитил чемпионский титул.