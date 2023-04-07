«Это плохо закончится». Перейра заверил, что не станет недооценивать Адесанью
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Бразильский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в средней весовой категории Алекс Перейра заверил, что не допустит недооценки в поединке с Исраэлем Адесаньей.
«Я постоянно учусь, и первый бой у нас был жёсткий. Он сильный спортсмен. Он всесторонне развитый, опытный, очень умный боец, так что в поединке с ним я всегда должен быть наготове, потому он действительно очень опасен.
Как я и сказал, это опытный боец, бывший чемпион. Так что если я выйду в октагон, думая о победах над ним в предыдущих боях, это может плохо закончиться. Так что те бои уже не имеют значения, важен только этот бой, и я к нему готов», — сказал Перейра на пресс-конференции.
Бой Адесаньи и Перейры возглавит турнир UFC 287, который пройдёт в ночь на 9 апреля.
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