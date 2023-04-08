Биспинг раскритиковал менеджеров Нганну за долгий простой в карьере экс-чемпиона UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг высказался о пассивности камерунского бойца Фрэнсиса Нганну, который покинул промоушен в январе этого года.
«Он уже год неактивен. Да, была травма колена, из-за которой нужно было время на восстановление. У него также якобы есть предложения от боксёров Фьюри, Уайлдера и Джошуа. Но пока ни один бой не случился. Даже если кто-то обещает выйти на бой с тобой в микрофон, то это не значит, что вы проведёте поединок.
Насколько я понял, есть вариант с PFL, но я не уверен, что у них есть деньги, которые просит Нганну. Говорят, он хочет получить $ 25 млн за боксёрский бой, а в UFC он получал бы в районе $ 6 млн за бой по контракту на три поединка. Он мог провести эти бои и стать свободным агентом. У меня вопросы к тем, кто занимается его карьерой. Наверное, все они говорят ему про рекламные контракты и то, что он достоин большего. Однако в какой-то момент станет понятно, что если ты не дерёшься, то не заработаешь», — цитирует Биспинга MMA News.
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