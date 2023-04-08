Перейра: не думаю о прошлых победах над Адесаньей, но он те три боя точно не забыл

Бразильский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в средней весовой категории Алекс Перейра высказался о том, что его соперник Исраэль Адесанья пришёл на пресс-конференцию в ошейнике.

Объясняя, зачем он надел ошейник, Адесанья назвал себя псом, который готов сорваться с цепи.

«Он меня рассмешил. Я не думаю о наших предыдущих поединках и победах над ним, но он те три боя точно не забыл. Это сказывается на нём и даёт мне преимущество. Сейчас он повторяет всё то же самое, что говорил в предыдущих боях, и мы знаем результат», — сказал Перейра на пресс-конференции.

Перейра и Адесанья ранее встречались трижды, и все три раза победа осталась за Алексом — дважды в кикбоксинге и один раз в UFC.