Марина Мохнаткина одержала победу над Йоко Хигаши на турнире PFL 2
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Российская спортсменка, боец смешанных единоборств Марина Мохнаткина одержала победу в поединке с представительницей Японии Йоко Хигаши на турнире PFL 2. На кону боя стоял главный приз Гран-при промоушена PFL.
Бой закончился во втором раунде — Мохнаткина одержала победу техническим нокаутом.
Для Мохнаткиной эта победа стала девятой в профессиональных смешанных единоборствах. На её счету 12 боёв, в которых она потерпела три поражения. Йоко Хигаши потерпела третье поражение в 11 поединках в профессиональной карьере в смешанных единоборствах. На её счету восемь побед.
Для Мохнаткиной эта победа стал третьей подряд и второй кряду в PFL. В последнем поединке Марина одолела приёмом Татьяну Порфирио Агулар на турнире RCC 13.
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