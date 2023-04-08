Третий бой Аманды Нуньес и Джулианны Пеньи возглавит турнир UFC 289 в Ванкувере

Турнир по смешанным единоборствам UFC 289 пройдёт в Ванкувере (Канада) впервые с 2019 года. Об этом сообщил президент промоушена Дана Уайт.

Очередной номерной турнир пройдёт 10 июня. По информации инсайдера и обозревателя Аарона Бронстетера, главным событием мероприятия станет бой между чемпионкой в женском легчайшем весе Амандой Нуньес и экс-обладательницей титула Джулианной Пеньей.

Напомним, это третий поединок между ними. В декабре 2021 года Пенья выиграла у Нуньес удушающим приёмом, а в июле прошлого года Аманда взяла реванш, выиграв у соперницы единогласным решением судей.

На счету Аманды Нуньес 22 победы в ММА при пяти поражениях. В активе Джулианны Пеньи 14 побед при пяти поражениях.