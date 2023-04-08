Экс-чемпион UFC: Перейра — абсолютный уникум, он должен снова выиграть у Адесаньи

Бывший чемпион UFC в среднем весе, ныне известный комментатор Майкл Биспинг поделился ожиданиями от титульного поединка между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой.

«Я думаю, что Перейра стал значительно лучше в том, что касается защиты от тейкдаунов и борьбы. Алекс — абсолютный уникум, он невероятно сильно бьёт и постоянно работает на пределе возможностей. В общем, я веду к тому, что, мне кажется, Алекс должен снова выиграть у Адесаньи. Но гарантий я вам дать не могу», — приводит слова Биспинга BJPenn.

Реванш Алекса Перейры с Исраэлем Адесаньей возглавит турнир UFC 287, который пройдёт в Майами в ночь на 9 апреля мск.

В предыдущем бою Перейра нокаутировал Адесанью в пятом раунде и стал новым чемпионом промоушена в среднем весе.