Джамал Хилл бросил вызов Алексу Перейре

Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Джамал Хилл высказался о возможном поединке с Алексом Перейрой.

Ранее Гловер Тейшейра, бывший соперник Хилла, заявил, что чемпион среднего дивизиона Алекс Перейра может перейти в полутяжёлую весовую категорию.

«Пускай приходит. Я здесь и доступен для всех. Готов подраться с любым соперником. Просто положите мне блюдо на тарелку, чтобы я смог съесть его. Это будет доминирующая победа для меня. Я собираюсь доминировать над ним», — приводит слова Хилла MMAJunkie со ссылкой на Inside Fighting.

Алекс Перейра в ноябре прошлого года стал чемпионом UFC, выиграв техническим нокаутом у Исраэля Адесаньи. 9 апреля на турнире UFC 287 пройдёт бой-реванш Перейры с Адесаньей.